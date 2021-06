Allenatore Lazio, Baiocchini: "Oggi giornata decisiva per la firma di Sarri "

L'esperto di mercato e cronista di Sky Sport, EManuele Baiocchini, è intervenuto sulla trattativa Lazio – Sarri ai microfoni di Radiosei: “Oggi dovrebbe essere la giornata decisiva. La trattativa non era semplice, Sarri veniva da due contratti pesanti firmati con Chelsea e Juve, e viaggiava su cifre alte. La Lazio gli garantirà un biennale che si alzerà al secondo anno in caso di Champions. In questo weekend gli avvocati e non solo hanno lavorato ai contratti e sull'accordo anche con lo staff di Sarri, non troppo corposo e fatto di 5/6 persone fidate “.

TRATTATIVA - “Oggi sarà la giornata chiave per far arrivare la firma sui contratti, non c'è certezza che l'annuncio arrivi oggi, ma la concomitanza con quella di Maestrelli sarebbe una coincidenza incredibile “.

CAMBIAMENTO - “Sarri porterà idee nuove di calcio alla Lazio, c'è la curiosità di vedere anche come potrebbe confrontarsi con Mourinho alla Roma, e i due già in Inghilterra si pizzicarono durante un Manchester – Chelsea. Il tecnico toscano è un tipo particolare, non vuole interferenze nel suo lavoro e ha un rapporto vero e forte con i suoi collaboratori “.

IMMAGINE - “Sarri alla Lazio farebbe accrescere sicuramente la visibilità della società biancoceleste, la sua immagine importante che si è costruito negli anni non può che fare bene alla Lazio che ne gioverebbe “.

