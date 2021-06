Allenatore Lazio | Giordano: "Sarà il solito Sarri, con accorgimenti diversi"

Ai microfoni di TMW Radio l'ex attaccante della Lazio Bruno Giordano ha detto la sua su Maurizio Sarri, a un passo dalla panchina biancoceleste. Le sue parole: "Tornerà il vero Sarri alla Lazio? I concetti sono quelli, le caratteristiche dei calciatori poi magari ti portano a fare qualcosa di diverso. Insigne alla Lazio non c'è, così come Callejon. Giocherà in quel modo magari con accorgimenti diversi e con uomini diversi".

