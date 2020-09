Anna Falchi festeggia la vittoria: "Sempre forza Lazio!"

La Lazio ha iniziato come meglio non poteva questa stagione. Vittoria bella e concreta quella dei biancocelesti nella gara di ieri contro il Cagliari e tre punti portati a casa grazie alla reti di Lazzari e di Ciro Immobile. Tanti i messaggi social arrivati alla fine del match e non poteva mancare quello della bellissima Anna Falchi. Su Instagram la bellissima showgirl ha postato una foto in lingerie e la frase: "Ah, dimenticavo! Sempre forza Lazio!".

