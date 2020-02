Antonio Giuliani trema: "Scudetto Lazio? E che racconto a mio figlio..."

Guardando la classifica è impossibile non sognare. Eppure, quella parola accostata al nome Lazio si strozza in gola ogni volta che si prova a pronunciarla. Capita ai tifosi biancocelesti, pensate a quelli della Roma. Per loro accostare i due termini è ancora più difficile. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il famoso comico e romanista Antonio Giuliani è in particolare difficoltà nel definire questo momento. A fine stagione, il figlio di 11 anni potrebbe chiedere spiegazioni sul percorso delle due squadre: "Mi chiederà "papà, come è stato possibile? Speriamo di non dovergli raccontare uno scudetto degli altri". Insomma, la sponda giallorossa del Tevere trema. Giusto che sia così, la Lazio sta dimostrando sul campo di essere superiore. Ma, da buon romanista, Antonio Giuliani non si fa "ingannare" dai verdetti del rettangolo verde: "Facendo il gioco delle figurine preferisco i nostri". Poi continua: "La Lazio ha un collettivo pazzesco, gioca da squadra, con meccanismi oliati. Basta vedere una partita per capire che in mezzo al campo si trovano a meraviglia". E alla fatidica domanda sullo Scudetto, il comico non può che incrociare le dita. Accetterebbe la Lazio in una posizione migliore di classifica (al momento il divario sembra totale), ma che sia solamente per un piazzamento Champions League. Si augura che il pareggio nel derby possa fare la differenza. Non sia mai che...

