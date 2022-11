Arbitri, Sozza e Fabbri ancora una direzione horror: dopo la Lazio tocca alla Fiorentina

Due gol irregolari non annullati e due rigori solari non assegnati, tanti i punti in comune tra Lazio - Napoli e Milan - Fiorentina...

TUTTOmercatoWEB.com © foto di TuttoSalernitana.com Continua la stagione degli errori, ma forse sarebbe il caso di definirlo orrori, degli arbitri. La quindicesima giornata ha riacceso le polemiche per la direzione di gara di Milan - Fiorentina. Sul banco degli imputati finiscono il direttore di gara Sozza e il Var Fabbri. Dejavu? Sì, ricordate bene. La coppia è la stessa di Lazio - Napoli. Il match, vinto dai partenopei all'Olimpico per 2-1, ha creato tante polemiche. La rete del pareggio di Kim nata da una spinta su Luis Alberto e il mancato rigore per la gomitata di Mario Rui su Lazzari hanno fatto insorgere i tifosi biancocelesti. Sarri nel post partita esplose parlando di errori gravi e di arbitri scarsi beccandosi anche una multa. La coppia di giacchette nere ha ripetuto la direzione di gara horror a San Siro. Prima ha negato un solare rigore alla Fiorentina per l'entrata di Tomori su Ikoné e dopo ha convalidato l'autogol di Milenkovic nonostante il contatto tra Rebic e Terracciano sembrasse irregolare. Adesso il campionato si fermerà per due mesi chissà se alla ripresa Sozza e Fabbri saranno ancora regolarmente in campo.