Argentina campione, gioia incontenibile per Luis Alberto e Romero: le parole per Messi - FOTO

Prosegue la gioia incontenibile di Luis Alberto e Luka Romero per il Mondiale vinto dall'Argentina. Il primo per il suo idolo Messi, il secondo per il suo Paese. Dopo le storie, tocca ai post. Entrambi i giocatori della Lazio hanno pubblicato sui loro profili Instagram un commento sulla vittoria dell'Albiceleste. "Oggi il calcio ha fatto giustizia con te, con un paese che hai portato sulle tue spalle e soprattutto con questo sport che è tuo. Sei il D10S. Congratulazioni a tutti gli argentini", scrive lo spagnolo. "Grazie tante Leo. Te lo meritavi più di tutti. Siamo campioni del mondo", il commento di Lukita.