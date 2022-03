Argentina, Luka Romero entusiasta: “Una bella settimana” – FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una settimana piena di emozione e orgoglio per Luka Romero che ha ricevuto la chiamata del ct Scaloni per aggregarsi alla nazionale maggiore. Un’esperienza indimenticabile per lui che ha avuto la possibilità di confrontarsi con grandi campioni come Messi. Un sogno che si è realizzato per il talento biancoceleste e che spera possa durare più a lungo possibile. Ha voluto ancora una volta condividere, tramite il proprio profilo Instagram, la gioia provata nel corso di questa esperienza. Una foto di squadra e sotto si legge: “Finisce una bella settimana”.

