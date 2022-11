Argentina, Scaloni in ansia: un big non si è allenato con il gruppo

TUTTOmercatoWEB.com

Non sembra esserci tregua per il ct dell'Argentina Lionel Sacloni. Dopo aver perso Nico Gonzalez e Correa ora cresce la preoccupazione anche per Messi. Come riportato dai media locali infatti pare che la Pulce nella giornata di oggi abbia svolto un lavoro differenziato entrando in campo dieci minuti dopo la squadra e non toccando mai il pallone. La situazione non sembra essere grave al punto di mettere in dubbio il suo esordio ai Mondiali anche se questo piccolo stop getta un velo di inquietudine in casa Albiceleste.