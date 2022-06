Argentina U20, vittoria e festa per Luka Romero: “Vamos” - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un'altra vittoria per l'Argentina Under 20 che, dopo l'Arabia Saudita, batte anche il Panama Under 23 nel torneo Toulon. I giovani dell'Albiceleste vincono 1-0 e consolidano il primo posto nel girone a punteggio pieno. Decisiva la rete nel secondo tempo di Garnacho del Manchester United. Mezz'ora in campo per Luka Romero, subentrato all'autore del gol al minuto 60. Grande gioia per tutta la squadra dopo la vittoria. Sorrisi e festa negli spogliatoi testimoniata anche dall'attaccante della Lazio con una storia Instagram: "Vamos Selección".