Atalanta-Cagliari, Cragno come Reina: lancio di oggetti in campo a Bergamo

Ancora un brutto episodio a Bergamo. Durante il match tra Atalanta e Cagliari, valido per la 24esima giornata di Serie A, i tifosi di casa hanno lanciato oggetti dagli spalti verso il portiere avversario. A farne le spese è Cragno che, negli ultimi minuti della sfida, ha visto piovere dalla curva del Gewiss Stadium bottigliette di plastica. Episodio praticamente uguale a quello capitato durante Atalanta-Lazio. Nel finale del match, disputato lo scorso 30 ottobre e terminato, ad avere la peggio era stato Pepe Reina che era stato colpito da nastri adesivi e altri oggetti. In entrambi i casi l'arbitro è stato costretto ad interrompere il gioco per alcuni istanti. Altra multa in vista per la società bergamasca? L'ultima parola spetta al giudice sportivo.