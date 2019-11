Atalanta - Cagliari, solito Gasperini: "Partita compromessa dall'espulsione"

L'Atalanta perde in casa contro il Cagliari e si fa agganciare in classifica dai sardi e dalla Lazio al quarto posto. Nel post gara ai microfoni di Dazn il tecnico nerazzurro Gasperini è tornato a lamentarsi dell'arbitro, per l'espulsione di Ilicic e il secondo giallo non dato a Lykogiannis: "Gara sciupata soprattutto nella prima parte, è chiaro. Il rosso a Ilicic? Non ho voglia di queste cose, entrambi si sono strattonati, potevano andare fuori tutti e due, e Lykogiannis era anche già ammonito. Se vanno fuori tutti e due è un discorso diverso, ma è stato espulso solo Ilicic ed è stato episodio che ha condizionato la gara".

