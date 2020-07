Atalanta, Gasperini: “Champions? Bella lotta, il calendario è difficile per tutti”

A distanza di un giorno dal match contro il Verona, il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini ha commentato la corsa Champions in Serie A ai microfoni di atalanta.it:

“Mancano due punti per la qualificazione matematica in Champions League. Quando c'è un obiettivo poi se ne aggiunge un altro. Va bene, l'importante è porsi sempre degli obiettivi: andiamo avanti. Mancano cinque giornate e i calendari sono difficili per tutti. Può essere una bella lotta, anche per poter tenere alte le motivazioni per prepararci al meglio per la Champions".