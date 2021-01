Atalanta, Gasperini: "Diffidati? La partita con la Lazio non è meno importante del Milan"

Alla vigilia del recupero di campionato in programma domani conto l'Udinese, Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sulla situazione diffidati. Sono tre i calciatori della Dea in diffida che rischiano di saltare il match con il Milan o quello ancora successivo con la Lazio. Si tratta di Gosens, Djimsiti e Toloi. Di seguito le parole del tecnico nerazzurro: "I diffidati non peseranno nelle scelte, abbiamo la rosa sufficiente per sopperire. Certo, meglio non rischiare due o tre squalifiche insieme. Non è che la Lazio, alla prima di ritorno, sia meno impegnativa del Milan come avversario".