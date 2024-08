Atalanta, Gasperini: "Ecco chi mi ha sorpreso. Mercato? So di aver perso..."

TUTTOmercatoWEB.com

Alla vigilia della sfida contro l'Inter, il tecnico dell'Atalanta è intervenuto in conferenza stampa. Diversi i temi trattati da Gasperini che si è soffermato sia sul mercato sia sulle avversarie, rivelando quale squadra l'ha sorpreso. Le sue parole: "L'Inter è partita in anticipo su tutte, il mercato lo ha fatto con grande anticipo, ma è una squadra già consolidata. La Juventus ha fatto una campagna acquisti straordinaria, il Milan anche si è mosso. Io vedo molto bene anche le squadre medie, anche il Napoli sta completando la squadra, verranno fuori squadre forti, soprattutto credo che le squadre medie hanno alzato il livello".

"Mercato? Non mi ha procurato stress. Ci sono stati 50 giorni in cui c'è stato l'Europeo, non abbiamo potuto lavorare bene con la squadra. Individualmente sì, però non c'è stata possibilità di inserire giocatori nuovi. So di aver perso del tempo, c'è rammarico, ma dobbiamo recuperare coi nuovi arrivi a campionato in corso".

"Che Atalanta dobbiamo aspettarci? Dobbiamo sfruttare le caratteristiche di ognuno. Bisogna avere più soluzioni, dovremo avere più varietà di gioco. A Torino abbiamo creato tanto, forse molto più che a Lecce, abbiamo creato parecchie occasioni, la sconfitta di Torino è un risultato che non ci sta proprio".

