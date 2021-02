Atalanta, Gasperini: "La Coppa Italia conta molto per noi, non si arriva sempre in finale"

Non è certo una novità che la finale di Coppa Italia persa dall'Atalanta contro la Lazio ormai due anni fa non sia mai scesa del tutto ai bergamaschi e al loro allenatore Gian Piero Gasperini. Oggi il tecnico è intervenuto in conferenza stampa in vista della gara di ritorno di domani contro il Napoli e ha fissato l'obiettivo che per i nerazzurri è quello di tornare a giocare un'altra finale: "Conta tanto per noi, così come per loro perché non si arriva a una finale di coppa tutti gli anni".

