Atalanta, Gasperini: “Le gare pesano, con la Lazio perse molte energie nervose”

È un Gasperini molto soddisfatto quello che si è presentato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro l'Udinese: “Le gare ora cominciano a pesare, sicuramente con la Lazio abbiamo speso molte energie nervose. Eravamo stanchi, c’è più fatica: abbiamo dovuto fare cinque cambi in anticipo rispetto a quanto previsto. Muriel? È l’allegria in persona. Ha un carattere stupendo, eccezionale: tra me e lui è un riprenderci sempre bonario. Nella partita con la Lazio ha giocato l’ultima mezz’ora e sembrava morto. Era convinto di aver fatto bene”.

