Atalanta, Gasperini spera: con la Lazio potrebbe recuperare un difensore

L’Atalanta deve rimettere insieme i pezzi dopo la sconfitta contro il Sassuolo, costata cara a Muriel e Maehle. Il colombiano e il danese sono stati espulsi nel corso del match e salteranno così il prossimo turno di campionato che vede la Dea impegnata all’Olimpico contro la Lazio. I bergamaschi hanno iniziato la preparazione per la sfida nella Capitale, ma Gasperini deve fare bene i conti con gli uomini a disposizione. Oltre ai due squalificati, deve guardare in infermeria dove al momento si trovano Zappacosta e Palomino. Entrambi ai box per una lesione al bicipite femorale sinistro, ieri hanno rimesso piede in campo. Il terzino si è allenato in gruppo, mentre il centrale ha proseguito individualmente. Il tecnico spera di riaverli entrambi il prima possibile, ma forse il primo è quello che ha più chance di strappare una convocazione per sabato.

