Atalanta, Gasperini: "Temo la Lazio. Attenzione massima in entrambe le partite"

Alla vigilia del match di Coppa Italia contro la Lazio, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa. La Dea affronterà i biancocelesti due volte nella stessa settimana, prima in Coppa e poi in campionato. Di seguito le parole del tecnico nerazzurro: "Temo la Lazio in tutte e due le competizioni. In questi anni è stata sempre protagonista. Una squadra che è partita anche con ambizioni e gioca la Champions. Noi cerchiamo di stare dentro a tutte le competizioni. La partita di domani è la prima di due molto ravvicinate, c’è un po’ di curiosità anche per quello. Tutti quanti puntiamo al massimo".

VOGLIA DI RIVALSA DOPO LA FINALE PERSA - "Sì, però sono due due squadre che in questi anni sono state protagoniste sempre, in Coppa Italia, in Campionato, anche in Europa. Sono entrambe una realtà del nostro campionato. Io credo che la Coppa Italia sia importante ma è importante anche il campionato. Quindi l’attenzione sarà massima per tutte e due le partite".

HATEBOER - "Non sta benissimo. Ha questo piccolo infortunio sul metatarso del piede che è una zona molto dolorosa, anche perché il pallone bisogna calciarlo e lui in questo soffre abbastanza. Speriamo che possa recuperare in pochi giorni".

DIFESA - "Io credo che in questo momento ho soprattutto in difesa una grande duttilità: Palomino, Romero, Toloi, Djimsiti, avremo anche Caldara. Direi che siamo a posto. C’è una bella presenza e una bella evoluzione nel reparto difensivo".