Atalanta, Ilicic torna in campo ma salta la Lazio: il punto della situazione

Prosegue al Centro Bortolotti di Zingonia la preparazione dell'Atalanta in vista della sfida di mercoledì sera contro la Lazio. Come si apprende dal sito ufficiale del club, Gasperini ha diretto una seduta pomeridiana sul campo principale. Le buone notizie per i nerazzurri sono legate al ritorno di Ilicic, che quest'oggi si è rivisto sul terreno di gioco. Tuttavia nella partita contro la Lazio non sarà disponibile, così come Gollini, Miranchuk Pessina e Piccini che continuano con il lavoro differenziato.

PROBABILE FORMAZIONE:

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez; Zapata, Muriel. A disp.: Rossi, Carnesecchi, Sutalo, Mojica, Palomino, Romero, Pasalic, Malinovskyi, Lammers

