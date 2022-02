Atalanta-Juventus, Malinovskyi chiama e Danilo risponde: come cambia la classifica

La domenica di Serie A si chiude con il pareggio tra Atalanta e Juventus. Al Gewiss Stadium, va in scena un bel match giocato su ritmi alti e con tanto agonismo. I bianconeri approcciano meglio ma non riescono a essere cattivi dalle parti di Sportiello. La Dea prova a farsi vedere specialmente in contropiede. Nella ripresa ad andare in vantaggio sono gli uomini di Gasperini con un missile su punizione di Ruslan Malinovskyi. L'Atalanta sembra avere la vittoria in pugno ma il colpo di testa di Danilo fissa il risultato sul definitivo 1-1. La Juve sale a 46 punti, la Dea a 44 ma con una partita in meno. La Lazio resta al sesto posto solitario a quota 42, +2 dalla Roma e +6 sulla Fiorentina che ha due gare in meno.