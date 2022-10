Atalanta-Lazio è anche Gasperini vs Sarri: il confronto tra i due tecnici

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La sfida nella sfida di Atalanta-Lazio è sicuramente quella tra gli allenatori Gasperini e Sarri, due tecnici che partendo dal basso negli anni hanno ottenuto dei risultati piuttosto importanti. La prima volta che si sono affrontati risale al 2005 in Serie B nel match tra Crotone e Pescara. L'attuale allenatore biancoceleste alla guida degli abruzzesi riuscì a strappare lo 0-0 in trasferta in casa dei calabresi allenati dal tecnico di Grugliasco.

BILANCIO TOTALE - In totale si sono affrontati 17 volte in cui Sarri ha trionfato 5 volte mentre Gasperini 4. In ben 8 occasioni invece si sono divisi la posta. Insomma, il mister toscano è in leggero vantaggio, ma in generale i confronti sono stati piuttosto equilibrati. Lo scorso anno sono arrivati due pareggi (2-2 a Bergamo e 0-0 a Roma). L'ultimo successo in campionato dell'ex allenatore del Napoli risale al gennaio 2018 quando alla guida dei partenopei espugnò il fortino nerazzurro con un gol di Mertens.