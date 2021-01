Atalanta - Lazio, Stendardo su Hoedt: "Su Zapata fallo inutile, doveva temporeggiare"

Negli studi di Rai Sport c'è ospite anche l'ex difensore di Lazio e Atalanta Guglielmo Stendardo, che esaminando il match di Coppa Italia tra le due squadre appena concluso si è soffermato in particolare sul fallo da rigore di Wesley Hoedt: "Il difensore lì deve temporeggiare, Zapata era arrivato sulla linea e non poteva fare altro. E' un fallo veramente ingenuo e inutile. Il difensore deve accompagnare l'avversario sull'estero, Hoedt aveva portato Zapata sul sinistro. Non bisogna mai andare sull'intenzione".