Atalanta, preso Hojlund dallo Sturm Graz: prossimo avversario della Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

Nuovo acquisto per l'Atalanta di Gasperini. Ufficiale l'arrivo di Rasmus Hojlund, attaccante dello Sturm Graz. Il calciatore classe 2003 arriva a Bergamo a titolo definitivo: "Atalanta B.C. comunica l’acquisto a titolo definitivo dallo Sturm Graz del calciatore Rasmus Højlund". Insomma un rinforzo per la Dea e una perdita per la squadra austriaca che sarà una delle avversarie della Lazio in Europa League insieme a Feyenoord e al Midtjylland.