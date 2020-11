Atalanta, problemi per Gasperini: un attaccante positivo al Covid

Problemi in vista per Gasperini in vista del match interno di domani sera contro l'Hellas Verona. Un attaccante dell'Atalanta è positivo al Covid-19. Si tratta di Aleksej Miranchuk che è risultato positivo al tampone effettuato dalla società bergamasca. Di seguito il comunicato della Dea: "Atalanta B.C. comunica che, in seguito ai test effettuati ieri, giovedì 26 novembre, Aleksej Miranchuk è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore è stato prontamente sottoposto ad isolamento nel rispetto delle procedure previste dal protocollo sanitario. In tarda serata il gruppo squadra verrà sottoposto nuovamente ai test molecolari".

