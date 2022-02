Atalanta, settimana da dimenticare per Musso: dall'incidente hot all'espulsione

Non proprio una settimana eccezionale per Juan Musso. Il portiere dell'Atalanta, durante il lunch match contro il Cagliari, è stato espulso al 52' nell'azione del gol di Pereiro che ha portato in vantaggio i padroni di casa. L'argentino ha vissuto giorni complicati dopo le critiche sui social per l'incidente a luci rosse. Su Instagram, postando la sorpresa che la fidanzata gli aveva fatto per festeggiare il suo amore, non si è reso conto di aver inquadrato un dettaglio molto hot. Pioggia di sfottò sul web, che però sono stati messi a tacere dall'ironia della fidanzata che ha spento ogni polemica. I giorni pesanti possono aver influito sulla testa del giocatore che si è fatto espellere lasciando i suoi compagni in inferiorità numerica.