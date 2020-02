Atalanta, Toloi ko per una mini-lesione: rischia di saltare la Lazio

Il problema infortuni non è una costante solo di casa Lazio. La stagione volge verso lo sprint finale, gli impegni si accumulano, i muscoli fanno “crock”. Specie quando hai una rosa striminzita e sei in corsa anche nelle coppe europee: Atalanta docet. Perché la Dea sta iniziando un po' a soffrire la sovrabbondanza di appuntamenti fissati sul calendario, come dimostrano gli ultimi due stop (poi rivelatisi niente di troppo grave). Oltre a Djimsiti, in dubbio per Lecce a causa di un fastidio alla coscia destra (con la Lazio ci sarà, ndr), Gasperini è alle prese anche con la grana Toloi. Il brasiliano si è fermato a inizio settimana, e nella giornata di ieri ha svolto gli accertamenti del caso al flessore destro. Si temeva una lesione: scongiurata, anche se non del tutto. Toloi dovrà star fermo 1-2 settimane a causa di una mini-lesione, un problema non chissà quanto serio che però lo obbligherà di certo a saltare la trasferta pugliese. E che lo pone in dubbio per Atalanta - Lazio del prossimo 7 marzo. Se rientrerà in tempo, lo farà sul fotofinish.

