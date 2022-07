Atletico Madrid, i tifosi non vogliono Ronaldo: la protesta monta sui social

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Imago/Image Sport

Continua la telenovela firmata Cristiano Ronaldo. Il portoghese è pronto a lasciare, dopo una sola stagione, il Manchester United per approdare in un club che gioca la Champions League. Tra i club a cui il portoghese si è proposto c'è anche l'Atletico Madrid del Cholo Simeone. I tifosi però non hanno gradito e non gradirebbero un approdo di CR7 tra le file dei colchoneros.

Come spesso accade i supporter hanno espresso il loro disappunto sui social con un hashtag dedicato, #ContraCR7, che in pochissimo tempo è diventato virale su Twitter. Insomma i tifosi hanno scelto e il messaggio è arrivato chiaro e forte.