Atletico Madrid, Witsel: "Contro il Feyenoord abbiamo solo un obiettivo..."

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Così come per la Lazio con il Celtic anche per l'Atletico Madrid quella contro il Feyenoord sarà come una finale. La squadra di Simeone, al comando del Gruppo E con 8 punti, vuole vincere per chiudere il discorso qualificazione con un turno di anticipo.

Intervenuto in conferenza stampa ecco le parole di Axel Witsel in merito alla sfida: "Affronteremo una squadra che farà di tutto per vincere e pressare alto. L'atmosfera sarà calda, ma per noi sarà una partita molto importante. Se vinciamo domani ci qualifichiamo e questo è l’obiettivo. Dobbiamo iniziare forte e mantenere l'intensità fino alla fine. Una partita come quella di domani è quella che tutti vorremmo giocare: importante, in Champions e in uno stadio caldo".