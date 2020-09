AURONZO GIORNO 11 - Angoli, punizioni e rigori. Lukaku c'è, Leiva differenziato

AGGIORNAMENTO ORE 11.00 - Terminata la seduta mattutina. Schemi da angolo, rigori e punizioni dopo il riscaldamento. Lukaku regolarmente in campo, Leiva differenziato, Cataldi in palestra e André Anderson assenti. Appuntamento alle 12 con la conferenza stampa di Inzaghi e alle 16 per l'amichevole di chiusura del ritiro, Lazio-Vicenza.

AGGIORNAMENTO ORE 10.50 - Adesso è la volta dei calci di punizione. Luis Alberto, Jony e Kiyine al tiro. Correa è rientrato negli spogliatoi.

AGGIORNAMENTO ORE 10.45 - Si provano i rigoristi. Luis Alberto, Corra, Kiyine.

AGGIORNAMENTO ORE 10.40 - Lavoro differenziato per Leiva sul campo adiacente. Cambi di direzione e lavoro col pallone per il brasiliano in compagnia di Fonte

AGGIORNAMENTO ORE 10.25 - La squadra entra sul campo. Prove da calcio d'angolo e da calcio piazzato in vista dell'amichevole contro il Vicenza. Jony (fratinato) alla battuta. Gli altri fratinati sono Lukaku, Raul Moro, Falbo, Patric, Farris, Akpra Akpro, Bastos, Alia (di movimento), Djavan Anderson. I non fratinati: Reina e Adamonis in porta alternati, Parolo, Lazzari, Luiz Felipe, Vavro, Escalante, Caicedo, Correa, Radu, Luis Alberto, Kiyine.

AGGIORNAMENTO ORE 10.16 - Scatta l'ora del torello. Tutta la rosa partecipa, due calciatori all'interno per l'intercetto. Assenti André Anderson per il problema all'adduttore e Cataldi, regolarmente in palestra

AGGIORNAMENTO ORE 10.13 - Allunghi adesso sui 20 metri con piccoli ostacoli agli ordini di Ripert. Anche i portieri sono in gruppo. Circa 20 i tifosi presenti allo Zandegiacomo

AGGIORNAMENTO ORE 10.00 - Tutti a rapporto da Inzaghi. Riscaldamento atletico con skip, estensioni muscolari, corsa calciata e via dicendo. Lukaku e Leiva si allenano regolarmente

AGGIORNAMENTO ORE 9.57 - I calciatori si sono cambiati e attendono seduti sulla panchina l'inizio della seduta

AURONZO DI CADORE - Ultima seduta per quanto concerne il ritiro 2020. La Lazio prepara la sfida delle ore 16.00 contro il Vicenza allo Stadio Zandegiacomo. Staff tecnico in campo dalle 9.30 per sistemare cinesini. Simone Inzaghi, intento a camminare con il vice Farris sotto un bel sole caldo, ha programmato così l'allenamento mattutino.