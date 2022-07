AURONZO GIORNO 12 - Lazio, seduta mattutina: si chiude con i tiri in porta

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 11.45 - L'allenamento si è chiuso con i tiri in porta da parte dei calciatori rimasti sul terreno di gioco. Nel pomeriggio amichevole con la Triestina.

AGGIORNAMENTO ORE 11.30 - Ora la squadra prova i calci di rigore. Dal dischetto vanno Immobile, Luis Alberto, Basic, Cancellieri, Felipe Anderson, Luka Romero, Raul Moro, Zaccagni.

AGGIORNAMENTO ORE 11.15 - Prove su palla inattiva. Cross dalla trequarti sul secondo palo con il calciatore che mette in mezzo per i compagni.

AGGIORNAMENTO ORE 11 - Oltre ad Acerbi, assenti anche Kiyine e Akpa-Akpro. Sul campo adiacente lavorano Kamenovic e Raul Moro, mentre non si vedono i Primavera Marinacci e Ruggeri.

AGGIORNAMENTO ORE 10.55 - Esercitazioni con costruzione dal basso partenda dal portiere e i centrali di difesa.

Celesti: Lazzari, Gila, Casale, Radu; Milinkovic, Cataldi, Basic; Luka Romero, Immobile, Pedro.

Rossi: Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Bertini, Marcos Antonio; Luis Alberto; Felipe Anderson, Cancellieri, Zaccagni.

AGGIORNAMENTO ORE 10.45 - Prosegue il lavoro dei portieri, con Grigioni che testa i riflessi con l'aiuto di uno scivolo bagnato che rendere imprevedibile la traiettoria.

AGGIORNAMENTO ORE 10.33 - Neanche il tempo di entrare in campo, che Acerbi si stacca subito dal gruppo e rientra negli spogliatoi.

AGGIORNAMENTO ORE 10.30 - I calciatori entrano alla spicciolata per il riscaldamento sul campo adiacente. Circa 200 i tifosi presenti allo Zandegiacomo.

AGGIORNAMENTO ORE 10.15 - Squadra in palestra per il lavoro di attivazione muscolare. Tra poco i ragazzi di Sarri saranno in campo per l'inizio dell'allenamento.

AURONZO - Altra giornata di allenamenti in casa Lazio. Stamattina la squadra scenderà in campo a poche ore dalla terza amichevole stagionale: alle 18 infatti è in programma il test con la Triestina. Sarà l'occasione per vedere Alessio Romagnoli per la prima volta con la maglia biancoceleste.