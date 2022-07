AURONZO GIORNO 4 - Lazio, cori degli Ultras contro Acerbi. E il difensore...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

AURONZO - Gli Ultras Lazio contro Francesco Acerbi. Il difensore, arrivato questa mattina ad Auronzo dopo gli impegni con la Nazionale e le vacanze, è stato bersaglio dei cori provenienti dalla parte più calda del tifo biancoceleste. "Pezzo di me**a" e "Acerbi vattene", ripetuti in modo alternato più volte mentre stava svolgendo il lavoro differenziato insieme agli altri calciatori aggregati in giornata. Il calciatore ha applaudito in modo ironico e ha fatto il gesto dell'ok per rispondere alla contestazione.