AURONZO GIORNO 5 - Lazio, Correa, Patric e Akpa Akpro si allenano sul campo adiacente

Nel corso dell'amichevole contro la Triestina, Correa, Patric e Akpa Akpro, che non erano partiti con il resto della squadra per alcuni valori alterati dei test del Covid-19, sono arrivati ad Auronzo di Cadore. Questi proseguiranno il ritiro insieme ai compagni fino al 4 settembre, dando il cambio a coloro che lasceranno il Veneto per raggiungere le rispettive Nazionali. I tre non hanno perso tempo e sono immediatamente scesi in campo, dove stanno lavorando nel campo adiacente a quello centrale.

