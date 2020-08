Coronavirus, Gerbo dell'Ascoli positivo: è asintomatico

Anche per le squadre di Serie B comincia la preparazione in vista della nuova stagione: ieri l'Ascoli si è ritrovato a Colli del Tronto per impostare il campionato che verrà. I marchigiani hanno svolto i test sierologici e sono risultati tutti negativi. Tutti tranne uno: infatti, come comunica il club tramite una nota ufficiale, Alberto Gerbo è risultato positivo al rientro dalle ferie. Il centrocapista è asintomatico e rimarrà a casa in isolamento fiduciario.

LA NOTA UFFICIALE - "L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica che il tesserato Alberto Gerbo nella giornata di ieri non si è aggregato al gruppo-squadra in quanto, al rientro dalle ferie, è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore, asintomatico, non ha potuto, quindi, raggiungere Ascoli perché in isolamento fiduciario presso la propria abitazione".

DIRETTA - Lazio - Triestina: 1-0: Immobile sfiora il raddoppio con un gran diagonale

Formula 1, torna il pubblico: 3000 spettatori al Gran Premio del Mugello

TORNA ALLA HOMEPAGE