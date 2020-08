Messi, il Cruzeiro annuncia l'acquisto della Pulga: sito hackerato

Il possibile addio di Messi al Barcellona è il caso del momento. Dove andrà Pulga? Per qualche minuto il web è impazzito, perchè il Cruzeiro ha ufficializzato l'acquisto del fenomeno argentino: "Ufficiale: Lionel Messi è un nuovo rinforzo del Cruzeiro". Sul sito del club brasiliano sono apparse anche le prime dichiarazioni di Messi da neo-calciatore biancoblù: "Sono molto contento di essere al Cruzeiro. È un grande onore far parte della squadra di Enderson Moreira. Cari tifosi delle Volpi, ci vediamo presto. E non vedo l’ora di giocare al Mineirao!". Tutto finto. Un hacker è riuscito a dar vita a questo "piccolo" scherzetto che ha fatto impazzire tifosi e media di Belo Horizonte. A chiarire la situazione è stato lo stesso Cruzeiro: "Il Cruzeiro conferma che il suo sito ufficiale ha sofferto una breve invasione nella sezione notizie. L’attacco è stato controllato e il post cancellato dal nostro sistema di sicurezza. Nessun dato è stato compromesso o rubato e l’origine dell’invasione è sotto investigazione".