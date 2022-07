AURONZO GIORNO 7 - Lazio, i tifosi attendono Romagnoli: “Qui per lui”

Fonte: Da Auronzo di Cadore - Francesco Bizzarri

AURONZO - Cresce l'attesa per vedere Alessio Romagnoli vestito di biancoceleste e in campo agli ordini di Sarri. Pronto il comitato d'accoglienza sotto l'albergo Auronzo. Dopo l'abbraccio in Paideia, i laziali non vedono l'ora di vederlo in ritiro. Il giocatore dovrebbe salire in compagnia di Gila e Maximiano. Arrivo previsto in serata e domani andare immediatamente in campo. Sicuramente tra gli applausi. "Abbiamo anticipato l'arrivo per fotografare subito Romagnoli", racconta una famiglia con i bimbi rigorosamente vestiti di biancoceleste. Tra tifosi inizia l'organizzazione per fare il piantone fuori la residenza biancoceleste già all'ora di pranzo. "Vediamo l'arrivo di Romagnoli e poi andiamo a cena", promette un tifoso accompagnato da amici e dal cane 'Tucu'. Romagnoli è la parola in tendenza nell'aria di Auronzo, da tempo non si registrava un'attesa del genere per un nuovo giocatore. Sotto le Tre Cime di Lavaredo è tutto pronto, si attende solo il suo arrivo.