AURONZO GIORNO 8 - Lazio-Maximiano, applausi e consigli: Grigioni lo spreme

Fonte: Da Auronzo di Cadore - Francesco Bizzarri

AURONZO - Primi due allenamenti archiviati, Luis Maximiano sta iniziando a prendere confidenza con il nuovo ambiente. Applausi al momento dell’ingresso in campo, poi ne piovono altri dalla tribuna dietro la porta usata come area di lavoro. Nuovo allievo di Adalberto Grigioni, dal 2005 alla Lazio. Una specie di leggenda a Formello. Con lui si sono allenati Peruzzi, Handanovic, Muslera, Marchetti, Strakosha e altri. Carattere d’acciaio, grinta da vendere. A quasi 68 anni il preparatore è più in forma che mai. Ora ha un nuovo alunno.

GLI ALLENAMENTI DI MAXI - Allenamento per i portieri, poi partitella a metà campo. Zero parate per Luis, giusto qualche giocata con i piedi. Così piace a Sarri, si sa. Grigioni e Nenci, l’altro preparatore, avranno il compito di indirizzare Maximiano sulla strada giusta. In attesa di un altro portiere. Dei due allenatori c’è da fidarsi: esperienza da vendere, tutti gli estremi difensori cresciuti con loro sono diventati grandi. “Ho appreso tutto nel tempo, anno per anno mi aggiorno, mi serve uno stimolo costante nel tempo per invogliare i portieri che alleno”, parola di Grigioni. Ha messo i guanti a Maxi, dato una pacca sulla spalla e promesso un sacco pieno di consigli. Il portoghese dovrà prendere la Lazio nelle sue mani, deve farlo già da ora. L’inizio ufficiale della stagione è solo tra un mese.