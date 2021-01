Austini: "Il punto più basso della storia della Roma. Via tutti!"

Settimana che definire horror sarebbe un eufemismo per la Roma. Dopo la sconfitta nel derby questa sera sul prato dell'Olimpico si è consumato un altro ko. I giallorossi hanno perso per 4-2 contro lo Spezia, in Coppa Italia, ma sul match aleggia anche la sconfitta a tavolino a causa dell'errore nell'effettuare i cambi. Queste le parole di Alessandro Austini ai microfoni di Teleradiostero al termine del match: “Questo è il punto più basso della storia della Roma, a livello di gestione. Devono andare via tutti, non è ammissibile".