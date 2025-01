Barcellona, Alejandro Balde non conosce Gasperini: "Ma chi è?"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sta per chiudersi la prima fase della Champions League e oggi, 29 gennaio, tutte le componenti del girone unico si sfideranno in contemporanea. L’Atalanta, settima in classifica, sarà ospite del Barcellona, secondo, e ieri si sono tenute le conferenze stampa di Flick e Balde.

Proprio Alejandro Balde, giovane difensore del Barcellona, si è reso protagonista suo malgrado di un episodio curioso e inaspettato. Un giornalista italiano gli ha infatti posto una domanda riguardante Gian Piero Gasperini, tecnico della Dea, cercando un confronto o un’opinione sull’importanza del tecnico italiano, ma il calciatore è apparso visibilmente confuso.

Dopo aver ascoltato la domanda, il giocatore ha chiesto chiarimenti, dicendo: “Scusi, qual era la seconda domanda? Di quale giocatore parlava?”. Non avendo ancora capito a chi si facesse riferimento, ha persino domandato al collega seduto accanto a lui: “Ma chi è Gasperini?“. Quando gli è stato spiegato che si trattava dell’allenatore dell’Atalanta, Balde ha candidamente ammesso: “Sinceramente non lo conosco. Non so davvero cosa dire, non lo conosco”.