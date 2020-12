Barcellona, Messi: "Il club ha bisogno di soldi. Futuro? Decido a fine stagione”

Tra presente e futuro, Lionel Messi ha rilasciato una lunga intervista a La Sexta. La pulce argentina ha parlato del suo percorso con il Barcellona e di un possibile suo trasferimento il prossimo anno. PSG e Manchester City, in particolare, hanno già sondato il terreno per il fenomeno nato a Rosario. Di seguito le parole del sei volte Pallone d'Oro: "La verità è che oggi sto bene, è vero che ho passato un periodo molto brutto per tutta l'estate che ho passato, prima dell'estate per come è finita la stagione, poi è arrivato quello che è successo in estate, il burofax e tutto il resto, ma oggi mi sento bene e voglio lottare seriamente per tutto quello che abbiamo davanti. Sono emozionato, so che la società sta attraversando un momento molto difficile a livello di club e di squadra e tutto ciò che circonda Barcellona è difficile, ma non vedo l'ora".

LA MAGLIA DEL BARCELLONA - "È tutto per me, l'ho sempre detto, il Barcellona è la mia vita. Sono qui da quando avevo 13 anni. Sono cresciuto sia nel club che in città. Vivo a Barcellona da più tempo che nel mio paese in Argentina. Ho imparato tutto qui, sono cresciuto e Il club mi ha formato come giocatore e come persona, mi ha dato tutto e ho sempre dato tutto per il Barcellona, ​​ho un rapporto d'amore perché è quello che ho vissuto da quando sono arrivato qui, l'amore che ho per la città, il club e tutto quello che ho a che fare con il Barcellona, ​​anche i miei figli sono nati qui".

FUTURO - "Non so se lascerò il Barça, ne parlerò a fine stagione. Spero di far parte del Barcellona come club anche quando mi ritirerò. Ho sempre avuto il pensiero di divertirmi e vivere negli Stati Uniti, di giocare quel campionato. Se succederà non lo so”.

NEYMAR - "Sarà difficile portare giocatori perché la società bisogno di soldi e non ci sono soldi in questo momento di crisi. Ci sono molti giocatori importanti per competere ancora per tutto e ci sono quei giocatori che devi pagare molto. Credo che Neymar sia molto costoso. E come si paga il suo cartellino al PSG? Non è facile, sarà una situazione difficile per il nuovo presidente, se davvero vorrà prendere Neymar. Dovrà essere molto intelligente, ordinare tutto e fare tanti cambiamenti per farlo andare bene. Neymar vuole giocare con me? Parliamo di tanto in tanto anche con Suarez non tutti i giorni ma spesso. Manteniamo il rapporto. Con Luis quasi ogni giorno”.

