Barcellona, Piqué: “Messi? Pessima gestione, perdiamo un grande”

In questi giorni il mondo del calcio sta seguendo da vicino la vicenda dell’addio di Leo Messi al Barcellona. Una notizia che ha lasciato tutti sotto shock. Il club blaugrana perde un gran calciatore ma soprattutto un pezzo di storia. Anche i suoi compagni, ormai ex, di squadra stanno assistendo dispiaciuti a questo addio. Gerard Piqué, spinto dal dispiacere e forse anche da un po’ di rabbia, ha rilasciato delle dichiarazioni forti: "La squadra era un po' triste a causa della partenza di Messi. Sappiamo che stiamo perdendo un pezzo molto importante, è il miglior giocatore di tutti i tempi. In termini di talento ovviamente perdiamo qualcosa ma la squadra dovrà crescere in altri settori. Ci sono giocatori che devono assumersi più responsabilità. Purtroppo la gestione degli ultimi anni non è stata delle migliori, ci ha penalizzato. Ma la storia ha già dimostrato che ci riprenderemo".

