Baroni, il Verona ufficializza la separazione: il comunicato

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Marco Baroni non è più il tecnico del Verona, la separazione è stata ufficializzata in questi minuti dal club scaligero attraverso un comunicato diramato tramite i canali ufficiali. Questo quanto si legge nella nota: "Verona - Hellas Verona FC comunica l’interruzione consensuale del rapporto professionale con mister Marco Baroni. Il Presidente Maurizio Setti, a nome di tutto il Club, ringrazia mister Baroni per il lavoro svolto in questa stagione e gli augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva".

