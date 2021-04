Bauli in Piazza, oltre 1000 persone a Piazza del Popolo: ecco le loro richieste

BAULI IN PIAZZA - I lavoratori del mondo dello spettacolo hanno invaso ieri Roma. Oltre mille persone si sono date appuntamento a Piazza del Popolo per far sentire la propria voce. Dopo 419 giorni senza lavorare, gli artisti e i lavoratori che permettono di mettere in scena gli spettacoli erano insieme per sensibilizzare il Governo. Da Renato Zero a Emma Marrone, passando per Alessandra Amoroso e Fiorella Mannoia, in tanti sono scesi in piazza al fianco dei lavoratori con i bauli simbolo della protesta.

CLICCA QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO

CLICCA QUI PER SEGUIRE TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULL'ISOLA DI PAUL GASCOIGNE

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.