Bayern, altra tegola per Tuchel: si ferma un difensore e con la Lazio...

Vittoria in casa per il Bayern Monaco contro il 'Gladbach, ma è arrivata un'altra brutta notizia per Thomas Tuchel. Infatti all'85' minuto Alphonso Davies è stato costretto a lasciare il campo (al suo posto è entrato Guerreiro) a causa di un infortunio al ginocchio. Il tecnico dei bavaresi in conferenza stampa post partita ha detto: "Gli si è girato il ginocchio. Dovrà essere visitato, quindi dovremo aspettare". Non sono ancora perfettamente chiare le sue condizioni, ma può essere considerato in dubbio per i prossimi impegni, tra cui la sfida di Champions League contro la Lazio del 14 febbraio.