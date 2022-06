Bayern, dall'Inghilterra: "Rottura tra lo spogliatoio e Lewandowski"

TUTTOmercatoWEB.com

Robert Lewandowski vuole lasciare il Bayern Monaco. Questa è la sua decisione seppur il club stia continuando a spingere per far restare il campione polacco. Secondo quanto riferisce The Athletic dall’Inghilterra, in casa del club tedesco ci sarebbe stata una frattura, o meglio: nello spogliatoio. In particolare, i giocatori sarebbero scontenti e stufi del comportamento che sta tenendo da alcune settimane Lewandowski, con ancora un anno di contratto. Sembrerebbe dunque che i compagni si siano schierati contro il polacco e questo non facilita una sua permanenza tranquilla.