Bayern Monaco, guai per Tuchel: un attaccante in dubbio, contro la Lazio...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Continua a piovere sul bagnato per Thomas Tuchel. Il tecnico tedesco, che lascerà la panchina dei bavaresi a fine anno, deve fare i conti con diversi infortuni in vista delle prossime partite. Tra una settimana, infatti, all'Allianz Arena arriverà la Lazio di Maurizio Sarri per il ritorno degli ottavi di Champions League. L'ultima brutta notizia riguarda proprio il reparto offensivo.

Sotto i riflettori è finito Leroy Sané. Secondo quanto riportato da SkySport DE, il tedesco nella seduta odierna non si è allenato in gruppo con la squadra. È in dubbio: da tempo il 28enne soffre di un problema al tendine rotuleo del ginocchio. Intanto si scalda Mathys Tel per prendere il suo posto contro il Friburgo in Bundesliga. Per la Lazio verrà valutata attentamente la sua situazione.