Bayern Monaco, l'ex Lazio Klose ha detto sì: sarà nello staff di Flick

Dopo qualche giorno di riflessione l'ex Lazio Miroslav Klose dovrebbe aver sciolto le riserve. Prima di Pasqua infatti il tecnico del Bayern Monaco Hans-Dieter Flick aveva proposto all'ex attaccante di entrare nel suo staff. Klose, attuale allenatore della squadra Under 17 dei bavaresi, si era preso qualche giorno di riflessione, ma secondo Sport Bild alla fine avrebbe detto sì. Dalla prossima stagione per Miro partirà quindi la prima avventura sulla panchina dei grandi in veste di allenatore.