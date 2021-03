Bayern Monaco - Lazio, Costacurta: "Si tratta di una 'mission impossible' per i biancocelesti"

Per Billy Costacurta, presente nello studio di Sky Sport durante il pre partita di Bayern Monaco - Lazio, i biancocelesti sono fuori dalla Champions League: "Può essere una partita per ripulirsi dell'andata. C'è la possibilità di giocarsela, ma rimane una "mission impossible". Senza coppe la Lazio ha avuto pressioni diverse e ha dimostrato di poterle gestire. Forse all'andata non sono stati capaci di avere la mente leggera".

BAYERN MONACO - "La velocità dei giocatori del Bayern Monaco è impressionante. Loro hanno anche una tenuta fisica importante. In Italia non ci sono giocatori che vanno così forte e hanno anche capacità tecniche di quel calibro".