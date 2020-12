Bayern Monaco, Lewandowski: "Lazio grande squadra, ma possiamo batterla". E su Klose...

Robert Lewandowski incorona la Lazio e si dice pronto per la sfida degli ottavi di Champions League. L'attaccante del Bayern Monaco ha parlato a Sky Sport direttamente da Dubai dove era tra i nominati per il titolo di giocatore dell'anno nell'ambito dei Globe Soccer Awards a Dubai. Il centravanti polacco, presentando il match contro i biancocelesti, ha detto: "La Lazio è una grande squadra, l'ha dimostrato lo scorso anno lottando fino alla fine per lo scudetto. Sarà sicuramente una partita molto dura, dovremo essere molto preparati. Se mostriamo le nostre migliori qualità, possiamo superare il turno". I bavaresi avranno un alleato in più visto che Miroslav Klose, ex attaccante biancoceleste, ha giocato tanto con l'aquila sul petto. Un bel vantaggio avere l'ex numero undici come assistente dell'allenatore Hansi Flick, come riconosc anche Lewandowski: "Sì, lui ha giocato lì e li conosce bene. Sarà una grande sfida, dobbiamo essere pronti e abbiamo un grande rispetto per la Lazio".

2020 TRA PANDEMIA E SUCCESSI - Il numero nove del Bayern Monaco ha poi parlato del 2020, che ha regalato tanti successi nonostante la pandemia. Ecco le sue parole: "Quest'anno è stato molto difficile, non solo per me. Dal punto di vista sportivo, invece, è stato magnifico. Abbiamo vinto la Champions, la Supercoppa Europea, tutto quello che potevamo conquistare. Tutto fantastico, ne siamo orgogliosi ma sappiamo che dovremo impegnarci ancora di più, tutto quello che abbiamo fatto è stato sensazionale, abbiamo vinto quasi tutte le partite. Abbiamo perso una sola gara in Bundesliga e in Champions League abbiamo vinto sempre". Idee chiare sul futuro: "Rimanere al top è ancora più difficile perché tutti ci vogliono battere, ma noi siamo pronti per questo".

