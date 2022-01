Bayern Monaco, problemi post Covid per Davies: riscontrata miocardite

Dopo la positività al Covid di Alphonso Davies adesso sorgono problematiche più gravi per il ragazzo. Al terzino sinistro del Bayern Monaco come fa sapere Sky Sport è stata diagnosticata una miocardite nei test effettuati dopo la sua guarigione dal Covid. A parlare della sua situazione è stato l'allenatore dei bavaresi, Julian Nagelsmann: "Ad Alphonso abbiamo riscontrato segni di una lieve miocardite nell'esame di follow-up che facciamo con ogni giocatore che è stato contagiato dal coronavirus - ha dichiarato il tecnico in conferenza stampa -. Starà fuori fino a nuovo ordine e non sarà disponibile nelle prossime settimane. Adesso deve pensare solo a guarire completamente. Dall'ecografia non è emerso nulla di così drammatico, sono solo segni. Tuttavia, deve risolvere il problema".