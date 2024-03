Bayern Monaco | Squalifiche, recuperi e infortuni: il punto verso Friburgo e Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

Il punto sull'infermeria in casa Bayern Monaco prima di due partite fondamentali per il prosieguo della stagione. Questa sera i bavaresi sfidano il Friburgo in campionato e martedì se la vedranno con la Lazio per il ritorno degli ottavi di Champions. Assente oggi per squalifica de Ligt che però dovrebbe partire titolare contro i biancocelesti vista l'assenza di Upamecano. Out con il Friburgo per infortunio Buchmann, Boey, Mazraoui, Coman e Sarr. In dubbio Sané ma le parole di Tuchel in conferenza hanno rassicurato l'ambiente. Torna a disposizione Alphonso Davies dopo l'infortunio al ginocchio, Gnabry invece è tornato ad allenarsi ma non partirà con i compagni. Più probabile un suo ritorno tra i convocati in Champions.